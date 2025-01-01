Navy CIS
Folge 16: Schüsse am Sonntag
42 Min.Ab 12
Vor dem Hotel, in dem sein Vater untergekommen ist, wird Tony fast von einem Navy-Commander über den Haufen gerannt. Als er den Mann in einer Gasse stellt, kommt es zum Schusswechsel und der Flüchtige stirbt. Wie sich herausstellt, handelte es sich um den Privatdetektiv Nick Bodeen, der in zwielichtige Machenschaften verwickelt war: Ein Ausschuss soll entscheiden, welche internationalen Häfen die Navy künftig anlaufen darf ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren