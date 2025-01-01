Zum Inhalt springenBarrierefrei
15 Jahre Rache

"CBS Serien"Staffel 11Folge 5
Folge 5: 15 Jahre Rache

42 Min.Ab 12

Der Mord an einem Navy-Kryptologen schlägt eine Brücke in Tonys Vergangenheit: Am Tatort glaubt er Anton zu erkennen, seinen ehemaligen Schützling aus Baltimore, der untertauchte, nachdem er den Sohn eines russischen Mafiabosses getötet hatte. Wie sich im Laufe der Ermittlungen herausstellt, hat die Russenmafia Antons Schwester Marie entführt, deren Mann das Mordopfer kannte. Wird Tony seinen Fehler von früher ausbügeln und Anton und Marie helfen können?

