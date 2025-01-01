Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Kugelsicher

"CBS Serien"Staffel 11Folge 15
Kugelsicher

KugelsicherJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 15: Kugelsicher

41 Min.Ab 12

In einem Unfallwagen finden Gibbs und sein Team kugelsichere Westen, die sich als tödlich erweisen: Sobald ein Geschoss in das Material einschlägt, bohren sich die in der Schutzkleidung verarbeiteten Keramikplatten in den Träger. Da diese Westen bereits an Soldaten in Kriegsgebieten geschickt wurden, muss der NCIS schnell handeln und die Hintermänner dieses finsteren Handels finden. McGee schafft es unterdessen, der gelähmten Delilah wieder mehr Lebensfreude zu bescheren.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen