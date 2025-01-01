Navy CIS
Folge 20: Trauzeugen gesucht!
41 Min.Ab 12
Nachdem Delilah wieder in ihren alten Job im Verteidigungsministerium zurückgekehrt ist, weckt sie schlafende Hunde, als sie eine Spur in einem mysteriösen Fall aufnimmt. Sie sucht Unterstützung beim NCIS, der ihren Hinweisen nachgeht und auf das Verschwinden des IT-Spezialisten Lieutenant Jones stößt. Offenbar hat hier die CIA ihre Finger im Spiel, denn deren Agent Jim Brisco versucht mit allen Mitteln, die Arbeit von Gibbs und seinem Team zu torpedieren ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren