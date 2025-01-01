Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Lampenfieber

"CBS Serien"Staffel 11Folge 17
Lampenfieber

LampenfieberJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 17: Lampenfieber

41 Min.Ab 12

Bei einem Wohltätigkeitskonzert der Navy-Hilfsorganisation HCF geht eine Bombe hoch. Zunächst glaubt Gibbs an einen Zusammenhang mit dem Anschlag auf den Country-Sänger Mannheim Gold, der auf der Veranstaltung singen sollte. Doch das erweist sich bald als Trugschluss. Schließlich führt eine Spur zu einem der Veranstalter: Luke Pischedda hat ein ganz besonderes Interesse an dem Gelände, auf dem die Konzerthalle steht.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen