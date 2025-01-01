Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

Öl und Wasser

"CBS Serien"Staffel 11Folge 6
Öl und Wasser

Öl und WasserJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 6: Öl und Wasser

40 Min.Ab 12

Der Ex-Marine Marv Hebner wird bei einer Explosion auf einer Bohrinsel der Firma CityLine getötet. Zusammen mit Agent Borin von der Küstenwache ermitteln Gibbs und sein Team in dem Mordfall. Zunächst lässt sich kein Tatmotiv finden. Doch dank Abby haben die Ermittler bald eine Spur: Offensichtlich hat Creevy, der Justitiar des Unternehmens, etwas mit der Sache zu tun.

