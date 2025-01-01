Navy CIS
Folge 18: Tag für Tag
42 Min.Ab 12
Als Gibbs' alter Freund Charles T. Ellison ihn um einen Gefallen bittet, sagt er nicht nein: Ellisons Tochter Laura liegt im Sterben. Sie war Lieutenant bei der Navy, und einer ihrer Untergebenen kam unter mysteriösen Umständen ums Leben. Für ein Verbrechen hat Laura keine Beweise, doch sie ist überzeugt, dass David Collins auf der USS Gray ermordet wurde. Gibbs' Team findet bald heraus, dass auf dem Schiff kriminelle Machenschaften an der Tagesordnung waren.
Weitere Folgen in Staffel 14
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
