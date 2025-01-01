Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verlorene Jahre

"CBS Serien"Staffel 14Folge 8
Folge 8: Verlorene Jahre

42 Min.Ab 12

Als der Militär-Imam Commander Derrick Reza getötet wird, sieht es zunächst so aus, als wollte jemand seine Mission torpedieren: Reza plante, den unschuldig inhaftierten Amir Hassan aus Guantanamo herauszuholen. Dadurch drohte ein Skandal. Der NCIS findet allerdings heraus, dass der Grund für Rezas Ermordung deutlich banaler war ? Bishop schert unterdessen aus: Sie hat eine Beziehung mit einem Kollegen begonnen, was Gibbs eigentlich nicht billigt.

