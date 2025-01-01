Navy CIS
Folge 8: Verlorene Jahre
42 Min.Ab 12
Als der Militär-Imam Commander Derrick Reza getötet wird, sieht es zunächst so aus, als wollte jemand seine Mission torpedieren: Reza plante, den unschuldig inhaftierten Amir Hassan aus Guantanamo herauszuholen. Dadurch drohte ein Skandal. Der NCIS findet allerdings heraus, dass der Grund für Rezas Ermordung deutlich banaler war ? Bishop schert unterdessen aus: Sie hat eine Beziehung mit einem Kollegen begonnen, was Gibbs eigentlich nicht billigt.
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
