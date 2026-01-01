Die Spur führt nach New OrleansJetzt kostenlos streamen
Navy CIS
Folge 15: Die Spur führt nach New Orleans
40 Min.Ab 12
Abby hat sich von Earl Goddard dazu überreden lassen, für die Homeland Security an einem Projekt mitzuarbeiten, das Terrorszenarien erprobt. Im Ernstfall soll durch das Training schnelles Handeln möglich sein. Doch bei einer Übung wird Abby festgenommen: Unter den Bombenattrappen, die sie platziert hat, befand sich ein echter Sprengsatz. Alles deutet auf Earl, doch der wurde ermordet - und seine Strategiepapiere sind verschwunden. Die Spur führt nach New Orleans ...
