Navy CIS
Folge 20: Eine Schüssel voller Kirschen
42 Min.Ab 12
Ein Computervirus legt die Rechner und Smartphones des NCIS lahm. Erst, wenn ein Lösegeld gezahlt wird, gibt der Absender des Virus die Geräte wieder frei. Gibbs und sein Team beginnen zu ermitteln und stoßen bald auf einen Biologen, der für seine Zukunftsvisionen in Sachen Medizin buchstäblich über Leichen geht. Quinn sieht sich unterdessen mit der Tatsache konfrontiert, dass ihre Mutter allmählich dement wird. Sie trifft eine wichtige Entscheidung.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Copyrights:© CBS International Television
