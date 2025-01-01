Navy CIS
Folge 12: Spears ist wieder da
41 Min.Ab 12
Gibbs wird von einem alten Fall eingeholt: Vor vielen Jahren war er undercover als Leland Spears hinter der Terroristen-Gruppe rund um Ramsay und Bodie Whitman her. Letztendlich ging ihm nur Bodie ins Netz, der nun auf freien Fuß kommt. Also lässt Gibbs sein alter Ego Spears wiederauferstehen, um den Fall abzuschließen - denn die nuklearen Brennstäbe, die die Gruppe damals entwendete, sind nach wie vor verschwunden ...
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
