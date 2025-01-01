Navy CIS
Folge 24: Paraguay
41 Min.Ab 16
Der NCIS findet in Paraguay diverse abgetrennte Körperteile und erklärt Petty Officer Matthew Dean für tot. Doch Ducky deckt auf, dass die Leichenteile nicht alle von ein und derselben Person stammen und Dean demnach noch leben könnte. Fest steht: Deans Kollege Hudson wurde ermordet. Eine Spur führt Gibbs' Team zu der Rebellengruppe RAC, die den kleinen Enrique entführt haben und als Kindersoldat missbrauchen. Hudson und Dean scheinen ebenfalls in die Sache verwickelt ...
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
