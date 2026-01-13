Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

Eigene Wege (1)

SAT.1Staffel 23Folge 1vom 13.01.2026
Eigene Wege (1)

Navy CIS

Folge 1: Eigene Wege (1)

42 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12

Parker und sein Team machen Jagd auf Carla Marino, die mutmaßlich Parkers Vater ermordet haben soll. Als er erfährt, dass seine Schwester Harriet, die ebenfalls bei der Navy arbeitet, den Fall betreut, ist er ganz und gar nicht begeistert. Die Geschwister haben sich nichts mehr zu sagen und Parker ermittelt auf eigene Faust weiter. Dabei ahnt er nicht, dass Harriet jedes Mittel recht ist, um die Terroristin zu stoppen.

