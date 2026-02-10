Navy CIS
Folge 5: Wie die Zeit vergeht
42 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12
Der NCIS ist auf der Suche nach dem flüchtigen Häftling Thomas Mulligan, der vor 30 Jahren wegen Mordes verurteilt wurde. Gibbs und seinem Team gelang es damals nicht, Mulligans Unschuld zu beweisen. Nun gehen die Ermittler neuen Hinweisen nach, die ihn tatsächlich entlasten könnten. Außerdem finden die Agenten heraus, dass Mulligans Sohn Jason einen gefährlichen Rachefeldzug plant.
Weitere Folgen in Staffel 23
Navy CIS
Alle 23 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
