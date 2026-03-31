Navy CIS
Folge 7: Gott sieht alles
42 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12
Lieutenant Max Winger soll den Navy Captain Cruz erschossen haben. Um seine Unschuld zu beweisen, stellt Winger Nachforschungen an, die eine schockierende Wahrheit über einen US-Stützpunkt in Afghanistan ans Licht bringen. Doch schon bald wird klar, dass Cruz' Tod ganz andere Gründe hatte. Derweil nimmt Palmer die Leiche von Parkers Mutter noch einmal genau unter die Lupe.
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Navy CIS
Alle 23 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
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