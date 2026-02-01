Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 23Folge 6vom 17.02.2026
42 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 12

Das NCIS-Team ermittelt im Fall des toten Navy-Captains Seth Myers. Als McGee der Sache auf den Grund geht, verschwindet er plötzlich spurlos. Die Agenten setzen alles daran, ihren Kollegen zu finden und zu befreien. Doch nicht nur McGee schwebt in großer Gefahr ... Derweil stößt Palmer auf einige Ungereimtheiten im Autopsiebericht von Parkers Mutter.

