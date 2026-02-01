Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 23Folge 4
Folge 4: Der Buchclub

41 Min.Ab 12

Das NCIS-Team ermittelt im Fall der entführten Molly Delgado. Als die Agenten ihren verlassenen Wagen finden, führen die Spuren zu Brett Gaines, dessen Frau Claire ebenfalls spurlos verschwunden ist. Claire ist Mitglied eines Buchclubs, ebenso wie Molly. Als diese überraschend wieder auftaucht, machen die Ermittler eine schreckliche Entdeckung.

