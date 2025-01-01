Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Das Duell (1)

"CBS Serien"Staffel 3Folge 1
Das Duell (1)

Das Duell (1)Jetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 1: Das Duell (1)

45 Min.Ab 12

Nachdem Kate von Ari erschossen wurde, sind ihre Kollegen und Freunde zunächst wie gelähmt. Gibbs ist entschlossen, Ari zu jagen, bis er ihn stellen und töten kann. Bei einer Unterredung mit Direktor Morrow erfährt Gibbs, dass sein Chef den NCIS verlässt und an seine Stelle Jenny Shepard tritt - Gibbs' alte Liebe. Sie will um jeden Preis verhindern, dass er Ari umbringt. Dann bekommt Ducky einen Anruf von ihm - er hat Gerald als Geisel genommen ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen