Navy CIS
Folge 9: In der Falle
43 Min.Ab 12
Auf einem militärischen Übungsgelände werden die abgetrennten Beine einer Frau gefunden. Alle Indizien deuten darauf hin, dass Tony der Mörder ist. Seine Kollegen finden diese Annahme absurd, aber alles spricht gegen ihn. Fornell vom FBI bleibt nichts anderes übrig, als ihn zunächst einmal in eine Zelle zu sperren. Unterdessen arbeiten alle, insbesondere Abby, mit Hochdruck an einer Möglichkeit, Tony zu entlasten ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren