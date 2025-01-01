Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Projekt "Honor"

"CBS Serien"Staffel 3Folge 7
Projekt "Honor"

Projekt "Honor"Jetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 7: Projekt "Honor"

42 Min.Ab 12

Commander Tanner, ein wichtiger Mann bei einem geheimen Computer-Projekt, wird am hellichten Tag in einem Park entführt. Sein Sohn Zach beobachtet das Verbrechen vom Karussell aus und verständigt sofort den NCIS. Zunächst sieht es so aus, als hätte Tanner seine Entführung fingiert, doch Zach ist überzeugt, dass sein Vater ein ehrlicher Mensch ist. Bald findet Gibbs heraus, dass er gefoltert wurde, damit er den Zugangscode zu einem Computer-Programm preisgibt ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen