Navy CIS
Folge 23: Fünfzehn Jahre
43 Min.Ab 12
Gibbs' Leben hängt am seidenen Faden, als er bei einem Bombenanschlag schwer verletzt wird und ins Koma fällt. Die Ärzte finden jedoch heraus, dass nicht so sehr die Verletzungen, sondern ein seelisches Trauma ihn am Aufwachen hindert. Während Ducky an Gibbs' Krankenbett wacht, übernimmt Tony die Leitung des Teams und findet heraus, dass die Spur des Attentäters zur Terrororganisation Abu Sayaf führt ...
