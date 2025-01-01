Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien" Staffel 3 Folge 19
Folge 19: Tot im Eis

43 Min. Ab 16

Die Leichen eines Marines und dreier Gangster aus El Salvador werden unter einer dicken Eisschicht in einem Teich gefunden. Gibbs und sein Team vermuten hinter dem entsetzlichen Mehrfachmord zunächst einen Racheakt, weil ein Untergebener des First Sergeant bei einer Autoschießerei ums Leben gekommen ist. Doch die Ermittlungen ergeben nach und nach ein anderes Bild ...

