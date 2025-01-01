Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 3Folge 20
43 Min.Ab 12

Lara Hill, Lieutenant der Navy und Kryptographin im Pentagon, wird tot in ihrem Haus aufgefunden. Alles deutet darauf hin, dass sie sich erschossen hat, doch Gibbs und sein Team sind skeptisch. Das Pentagon hatte den NCIS schon vor einiger Zeit gebeten, eine Befragung in Laras Abteilung durchzuführen, denn man war auf die Spur eines Maulwurfs gestoßen. Die Durchsuchung von Hills Haus weist darauf hin, dass sie der Maulwurf gewesen sein könnte ...

