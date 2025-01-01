Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Familiengeheimnis

"CBS Serien"Staffel 3Folge 16
Familiengeheimnis

FamiliengeheimnisJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 16: Familiengeheimnis

43 Min.Ab 12

Ein Krankenwagen, in dem die Leiche eines Marines transportiert werden soll, fliegt in die Luft, die beiden Fahrer können sich im letzten Moment retten. Gibbs und sein Team stellen fest, dass der Tote Lance Corporal Danforth war. Sein Vater war auch bei den Marines, ebenso wie der beste Freund von Danforth Junior. Schnell vermuten die Profis, dass Danforth eventuell noch lebt und ein anderer bei dem Unfall gestorben ist ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen