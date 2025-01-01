Navy CIS
Folge 3: Der Mann in der Todeszelle
42 Min.Ab 16
Der Psychopath und vielfache Frauenmörder Kyle Boone wurde zum Tode verurteilt, nachdem Gibbs ihn zehn Jahre zuvor überführt hatte. Kurz vor seiner Hinrichtung erhält Gibbs vom Gouverneur den Befehl, Boone erneut zu verhören, um herauszufinden, wo der Killer die Leichen der Frauen verscharrt hat. Boone zeigt sich alles andere als kooperativ und versucht vielmehr, Gibbs mit Psycho-Spielchen aus dem Konzept zu bringen ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
