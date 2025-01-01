Navy CIS
Folge 11: Sabotage
42 Min.Ab 16
Roni Seabrook, eine Forscherin der Navy, wird eines Morgens tot in einem robotergesteuerten Humvee aufgefunden. Pike und Engler, Projektleiter einer Firma, die eng mit der Navy zusammenarbeitet, sind erschüttert und entsetzt. Gibbs und sein Team vermuten nach ersten Ermittlungen, dass Jaime Jones, der Freund der Forscherin und Chef-Mechaniker der Firma, die Frau umgebracht hat, weil es auf einem Überwachungsvideo so wirkt, als hätte er sie tätlich angegriffen ...
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
16
Copyrights:© CBS International Television
