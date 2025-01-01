Navy CIS
Folge 20: Das Buch zum Mord
Aufgrund einer Schreibblockade hat McGee derzeit die Arbeit an seinem neuen Buch eingestellt. Noch ist die Geschichte nicht komplett, aber die Grundhandlung findet plötzlich in der Realität statt, als zwei Leichen gefunden werden, die McGees Romanfiguren zum Verwechseln ähnlich waren. Auch andere Indizien am und um den Tatort zeugen von McGees Fiktion, doch wer konnte Zugriff auf das unveröffentlichte Manuskript haben? Schnell steht die Verlegerin unter dringendem Tatverdacht.
