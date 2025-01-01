Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Zum Greifen nah

"CBS Serien"Staffel 4Folge 21
Zum Greifen nah

Zum Greifen nahJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 21: Zum Greifen nah

43 Min.Ab 12

Shepards Erzfeind La Grenouille soll endlich hinter Schloss und Riegel kommen. Als die Agentin einen Informanten treffen will, wird der aus dem Hinterhalt erschossen. Shepards Frustration über diesen Informationsverlust geht bald in Verfolgungswut über, die sie schließlich zu einem angeblich engen Mitarbeiter Grenouilles führt, Trent Kort. Er gibt ihr den Hinweis, den Verbrecher bei der fingierten Übergabe einer Waffenlieferung zu überführen, aber der Gegner ist schlau ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen