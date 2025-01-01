Navy CIS
Folge 8: Einmal ein Held
42 Min.Ab 16
Während eines Empfangs stürzt Brian Wright aus dem sechsten Stock eines Hotels in die Lobby und stirbt - er war früher bei den Marines und hat im Krieg mehrere Tapferkeitsmedaillen erhalten. Zuletzt war er jedoch obdachlos und auf die Hilfe eines Freundes aus dem Corps angewiesen, der in dem Hotel arbeitet und ihn heimlich in nicht genutzten Zimmern untergebracht hat. Kurz darauf wird eine 14-jährige Chinesin tot in einem der Hotelzimmer aufgefunden ...
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
