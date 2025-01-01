Zum Inhalt springenBarrierefrei
Während eines Empfangs stürzt Brian Wright aus dem sechsten Stock eines Hotels in die Lobby und stirbt - er war früher bei den Marines und hat im Krieg mehrere Tapferkeitsmedaillen erhalten. Zuletzt war er jedoch obdachlos und auf die Hilfe eines Freundes aus dem Corps angewiesen, der in dem Hotel arbeitet und ihn heimlich in nicht genutzten Zimmern untergebracht hat. Kurz darauf wird eine 14-jährige Chinesin tot in einem der Hotelzimmer aufgefunden ...

