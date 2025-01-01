Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

Das trojanische Pferd

Das trojanische Pferd

Folge 23: Das trojanische Pferd

43 Min.Ab 16

Gibbs ist von seiner neuen Position als stellvertretender Direktor total genervt. Der aktuelle Fall scheint Ablenkung zu versprechen: Beim NCIS fährt ein Taxifahrer mit einem toten Fahrgast vor. Während sich das Team mit der Klärung des Mordfalles beschäftigt, schleicht sich ein blinder Passagier aus dem Wagen, was die ganze Aktion in ein neues Licht rückt. Shepard trifft in Moskau General Borov, der ihr an seinem Sterbebett ein großes Geständnis macht.

