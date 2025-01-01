Navy CIS
Folge 5: Die Verlobten
43 Min.Ab 16
Während einer Hausbesichtigung entdeckt die Immobilienmaklerin Jody Carvell einen Toten: Es handelt sich um Lance Corporal Finn - kurz vor seinem Abflug in den Irak war er verschwunden. Gibbs und sein Team stoßen bei ihren Ermittlungen auf zwei Verlobte, die beide behaupten, er hätte nur sie geliebt. Um die Verwirrung komplett zu machen, findet Abby in der Hose des Toten die DNA einer dritten Frau, die sich kurz darauf als Jody entpuppt ...
