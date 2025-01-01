Navy CIS
Folge 2: Auf der Flucht
42 Min.Ab 12
Der ehemalige Petty Officer Derrick Paulson ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Ihm werden ein Banküberfall und Mord zur Last gelegt, aber er behauptet hartnäckig, unschuldig zu sein. Vier Jahre zuvor hatten ihn Gibbs und Fornell gestellt. Nun kehrt Gibbs vorübergehend zum NCIS zurück, um den Fall Paulson endgültig zu klären - sein altes Team hilft ihm begeistert dabei. Die erste Spur führt zu Paulsons altem Freund Mickey Stokes ...
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
