Navy CIS
Folge 3: Schnelle Liebe
43 Min.Ab 12
Lieutenant Anne Sullivan ist in ihrem Auto entführt worden - der Autodieb wird gefasst, bestreitet aber vehement die Entführung. Gibbs versucht mit seinen Leuten herauszufinden, was wirklich dahintersteckt. Anne hat Dossiers über Männer angelegt, um auf diese Weise den perfekten Ehemann zu finden. Die Ermittler suchen den Täter auf einer Speed-Dating-Veranstaltung, auf der auch schon Anne war - erfolglos. Schließlich gehen sie einer Spur nach, die sie in ein Lagerhaus führt ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
