Nesha & Jaz: Unsere 500-Kilo-WG
Ab 12
Ab 12
Nesha & Jaz: Unsere 500-Kilo-WG
Die neue Reality-Doku begleitet die Freundinnen Jaz und Nesha, die zusammen fast 500 Kilo auf die Waage bringen. Zwischen Fast Food, Selbstzweifeln und schwarzem Humor meistern die beiden ihren komplizierten Alltag, der von Schmerzen, Ängsten und gesundheitlichen Risiken geprägt ist. Doch hinter den lockeren Sprüchen verbergen sich tiefe Unsicherheiten und die Sehnsucht nach Veränderung. Während Jaz für ihre Tochter Nana um ihre Zukunft kämpft und über eine lebensgefährliche Magen-OP nachdenkt, versucht Nesha, ihren eigenen Weg zu finden. Eine bewegende Serie über Freundschaft, Hoffnung und den harten Kampf gegen die Sucht.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.
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