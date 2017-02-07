Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 07.02.2017
88 Min.Folge vom 07.02.2017Ab 12

Nach dem überraschenden Tod des Knochenbrechers Tamme Hanken steht auf dem Hankenhof alles Kopf. Wie geht es mit dem Lebenswerk des Ostfriesen weiter? Wie meistert Ehefrau Carmen den Alltag und was wird aus Tammes Lehrling Anton? Carmen Hanken möchte noch einmal die Orte, an denen ihr "Schätzelein" Tieren in Not geholfen hat, bereisen. Und so geht es in den "Golden State" - nach Kalifornien.

Kabel Eins

