Staffel 1Folge 2vom 14.02.2017
Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Neues vom Hankenhof - Tamme forever
Folge 2: Folge 2
89 Min.Folge vom 14.02.2017Ab 12
Trubel auf dem Hankenhof, denn Carmens erster öffentlicher Auftritt nach Tammes überraschendem Tod steht an. Es werden 30 Pferde aus der eigenen Zucht des Knochenbrechers verkauft. Dafür packt die gesamte Hankenhof Crew mit an und verlädt 30 Pferde ins 20 Kilometer entfernte Timmel. Wie wird Carmen ihren ersten Auftritt ohne ihren Mann an ihrer Seite meistern?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Neues vom Hankenhof - Tamme forever
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins