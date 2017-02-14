Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 2vom 14.02.2017
89 Min.Folge vom 14.02.2017Ab 12

Trubel auf dem Hankenhof, denn Carmens erster öffentlicher Auftritt nach Tammes überraschendem Tod steht an. Es werden 30 Pferde aus der eigenen Zucht des Knochenbrechers verkauft. Dafür packt die gesamte Hankenhof Crew mit an und verlädt 30 Pferde ins 20 Kilometer entfernte Timmel. Wie wird Carmen ihren ersten Auftritt ohne ihren Mann an ihrer Seite meistern?

