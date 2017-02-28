Staffel 1Folge 4vom 28.02.2017
Neues vom Hankenhof - Tamme forever
Folge 4
87 Min.Folge vom 28.02.2017Ab 12
Seit Tammes plötzlichem Tod ist Carmen mehr denn je auf die Unterstützung ihres Hankenhof Teams angewiesen. Auch alte Bekannte von Tamme möchten sich endlich einen Eindruck von Ostfriesland machen, dem geliebten Ort des Knochenbrechers. So geht es für Cowboy Mustafa und seine Frau Beate ab ins ostfriesische Watt. Ungewohntes Klima für die Südländer!
Neues vom Hankenhof - Tamme forever
