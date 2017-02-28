Zum Inhalt springenBarrierefrei
Neues vom Hankenhof - Tamme forever

Kabel EinsStaffel 1Folge 4vom 28.02.2017
Folge 4

Jetzt kostenlos streamen

Folge 4: Folge 4

87 Min.Folge vom 28.02.2017Ab 12

Seit Tammes plötzlichem Tod ist Carmen mehr denn je auf die Unterstützung ihres Hankenhof Teams angewiesen. Auch alte Bekannte von Tamme möchten sich endlich einen Eindruck von Ostfriesland machen, dem geliebten Ort des Knochenbrechers. So geht es für Cowboy Mustafa und seine Frau Beate ab ins ostfriesische Watt. Ungewohntes Klima für die Südländer!

