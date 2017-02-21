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Neues vom Hankenhof - Tamme forever

Kabel EinsStaffel 1Folge 3vom 21.02.2017
Folge 3

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Neues vom Hankenhof - Tamme forever

Folge 3: Folge 3

88 Min.Folge vom 21.02.2017Ab 12

Das Haus ist immer so leer seit Tamme weg ist, stellt Carmen fest und ahnt noch nicht, dass hoher Besuch ansteht. Tammes Freund Cowboy Mustafa ist mit seiner Frau Beate aus der Türkei angereist, um den Hankenhof zu besuchen. Auch Schweinebauer Peter will sich den Besuch des alten Bekannten nicht entgehen lassen. Er stößt zum abendlichen Grillen dazu und in dieser vertrauten Runde wird Tammes Türkei-Besuch noch einmal lebendig.

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