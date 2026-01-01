Neues vom Hankenhof - Tamme forever
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Neues vom Hankenhof - Tamme forever
Wir begleiten Carmen Hanken dabei wie sie nach Tammes Tod den riesigen Hof in Ostfriesland alleine weiterführt. Dabei erinnert sie sich gemeinsam mit Tammes Freunden an die eindrücklichsten Begebenheiten ihres Lebens mit dem Knochenbrecher. Sie begibt sich selbst auf Reisen und erkundigt sich, wie es den von Tamme behandelten Tieren heute geht. Zusätzlich zu den Originalszenen der Schauplätze zeigen wir bisher unveröffentlichte Fälle und Episoden seiner Reisen.
Genre:Reise, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: kabel eins
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