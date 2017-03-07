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Neues vom Hankenhof - Tamme forever

Kabel EinsStaffel 1Folge 5vom 07.03.2017
Folge 5

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Neues vom Hankenhof - Tamme forever

Folge 5: Folge 5

86 Min.Folge vom 07.03.2017Ab 12

Helle Aufregung herrscht auf dem Hankenhof - heute kommt Hufschmied Johann vorbei, um nach dem Rechten zu schauen. Die Hufe ist laut Tamme das Fundament des Pferdes. Zu Lebzeiten reiste Tamme nach Ecuador, um mit Pferden zu arbeiten. Ehefrau Carmen reist auf seinen Spuren nach Südamerika.

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