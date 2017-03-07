Staffel 1Folge 5vom 07.03.2017
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Neues vom Hankenhof - Tamme forever
Folge 5: Folge 5
86 Min.Folge vom 07.03.2017Ab 12
Helle Aufregung herrscht auf dem Hankenhof - heute kommt Hufschmied Johann vorbei, um nach dem Rechten zu schauen. Die Hufe ist laut Tamme das Fundament des Pferdes. Zu Lebzeiten reiste Tamme nach Ecuador, um mit Pferden zu arbeiten. Ehefrau Carmen reist auf seinen Spuren nach Südamerika.
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Neues vom Hankenhof - Tamme forever
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Genre:Reise, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: kabel eins