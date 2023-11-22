New York Homicide
Folge 10: Tod des Pizzabäckers
40 Min.Folge vom 22.11.2023Ab 12
Der Besitzer einer Pizzeria in Brooklyn wird am helllichten Tag in seinem Garten erschossen. Die Presse spricht von einer Verbindung zur Mafia, und das FBI schließt sich mit dem NYPD zusammen, um den Täter zu fassen.
Alle Staffeln im Überblick
New York Homicide
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: NBC UNIVERSAL International GmbH