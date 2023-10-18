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New York Homicide

Zweifel an der Zeugin

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 5vom 18.10.2023
Zweifel an der Zeugin

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New York Homicide

Folge 5: Zweifel an der Zeugin

39 Min.Folge vom 18.10.2023Ab 12

Ein lesbisches Pärchen wird in den eigenen vier Wänden in Brooklyn brutal angegriffen. Eine Frau kommt ums Leben. Die Polizisten haben Zweifel an der Aussage der Zeugin. Die LGBTQ-Gemeinde im Viertel ist außer sich vor Wut über das Vorgehen der Ermittler und fordern, dass sofort nach dem wahren Täter gesucht wird.

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