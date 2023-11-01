New York Homicide
Folge 7: Tod einer Künstlerin
40 Min.Folge vom 01.11.2023Ab 12
Eine aufstrebende Autorin und Malerin der Kunstszene Sohos in den frühen 1980er Jahren wird ermordet aufgefunden - zwei Tage nachdem ihr erstes Buch veröffentlicht wurde. Ihr bestürzter Ehemann äußert einen Verdacht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
New York Homicide
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: NBC UNIVERSAL International GmbH