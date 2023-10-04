New York Homicide
Folge 3: Voodoo Zauber
41 Min.Folge vom 04.10.2023Ab 12
Mitten in New York City tauchen die Ermittler in die düstere Welt des Voodoo-Zaubers ein, als Mama Edna, eine stadtbekannte Vertreterin der haitianischen Gemeinde in ihrem Zuhause tot aufgefunden wird.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
New York Homicide
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: NBC UNIVERSAL International GmbH