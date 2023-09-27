New York Homicide
Folge 2: Mord in der MET
41 Min.Folge vom 27.09.2023Ab 12
Ermittler berichten von den schockierendsten Verbrechen New Yorks: Eine Geigerin hat einen Auftritt im ehrwürdigen Metropolitan Opera House. Nach der Pause wartet das Publikum auf die Violinistin, die jedoch nie wieder zurückkehren wird.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
New York Homicide
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: NBC UNIVERSAL International GmbH