Zivilcourage

SAT.1Staffel 10Folge 110
Folge 110: Zivilcourage

22 Min.Ab 12

Retter in der Not: Als zwei rücksichtslose Schlägerinnen die erst elfjährige Schülerin Johanna Droll ausrauben wollen, greift Antonia Rabe beherzt ein und hilft. Doch kurz darauf wird sie selbst brutal zusammengeschlagen. Während die Kommissare versuchen, den Fall aufzuklären, kämpft das Opfer im Krankenhaus ums Überleben ...

SAT.1
