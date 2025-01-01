Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 112: Schreckensherrschaft
22 Min.Ab 12
Der brutale Ex-Berufssoldat Kurt Borowsky wird tot in seiner Wohnung gefunden. Schnell gerät seine Familie unter Verdacht. Die Kommissare ermitteln und tauchen in eine Welt ein, in der Gewalt regiert und Liebe keine Chance hat ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
