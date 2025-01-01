Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Geschlagene Seelen

SAT.1Staffel 10Folge 127
Geschlagene Seelen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 127: Geschlagene Seelen

22 Min.Ab 12

Manuela Kleff wird jahrelang von ihrem Mann misshandelt. Als sie zu ihrer Familie flieht, wird ihre Schwester Vera kurz darauf tot im Garten gefunden. Hat Manuelas brutaler Ehemann wieder zugeschlagen oder steckt ein anderes Geheimnis hinter ihrem Tod?

