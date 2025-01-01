Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 132: Großstadtträume
22 Min.Ab 12
Während eines Internettelefonats wird die Krankenschwester Julia Schütte mit einer Schere erstochen. Wollte jemand verhindern, dass das Mädchen vom Land seinen Traum vom Großstadtleben verwirklicht? Oder ist sie auf der Suche nach sich selbst über zu viele Leichen gegangen?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1