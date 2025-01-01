Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Muskelspiele

SAT.1Staffel 10Folge 158
Muskelspiele

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 158: Muskelspiele

22 Min.Ab 12

Der Bodybuilder Max Pelzke wird vor einem Fitnessstudio brutal erstochen. Schnell stellt sich heraus, dass der Casanova mehr als nur einer Frau den Kopf verdreht hat. Wurde ihm sein Bettsport zum Verhängnis?

